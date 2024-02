Depois da Ferrari ter confirmado a contratação de Lewis Hamilton para a época 2025, Carlos Sainz emitiu o comunicado nas redes sociais a confirmar a saída da escuderia italiana no final do ano.

«Depois das notícias de hoje, a Scuderia Ferrari e eu não estaremos mais juntos a partir do final de 2024. Ainda temos uma longa temporada pela frente e, como sempre, darei tudo pela equipa e pelos tifosi de todo o mundo. Anunciarei novidades sobre o meu futuro no devido tempo.»

Carlos Sainz chegou à Ferrari em 2021 e desde então tem lutado pelo lugar de número um da escuderia italiana com Charles Leclerc. Os dois pilotos terminavam contrato com a equipa transalpina no final do ano. O monegasco acabou por prolongar a ligação com a Ferrari, ao contrário de Sainz, que vai ser o seu lugar a Lewis Hamilton em 2025.