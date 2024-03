Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull, tem estado no olho do furacão devido à polémica com uma funcionária da empresa. O dirigente foi, entretanto, ilibado das acusações, enquanto a mulher foi suspensa pela escuderia austríaca.

Esta quinta-feira, na Arábia Saudita, Horner abordou a situação. O chefe de equipa da Red Bull disse que tudo foi investigado e que se concluiu que não havia nada contra ele. Desta forma, pediu para os jornalistas deixarem-no a si e à sua família em paz.

«Não posso falar porque é privado e ambas as partes são regidas pelas mesmas regras de confidencialidade, cada empresa tem os seus processos, mas isso só virou para um lado. Há muitos rumores, mas insisto que tudo foi analisado e descartado e desde então decidi virar a página e seguir em frente», começou por dizer.

“Tem havido muito rebuliço por parte da imprensa, muito interesse em algumas partes e por motivos diversos, pessoas que podem se beneficiar disso, sei que esse mundo é muito competitivo, mas não a equipe, mas a gestão. da empresa contratou a melhor equipa de investigação independente que analisou tudo minuciosamente, cada dado, cada entrevista, cada elemento, durante muito tempo e concluiu que não há nada», continuou Horner.

«O que é um assunto interno tem sido destacado pelos media, sempre focados no meu nome e apenas em mim, e está a ser difícil, um grande desafio com a minha família em segundo plano, mas não é um problema da F1 ou da FIA, é de uma empresa que analisou e resolveu, então tenho o apoio de 600 funcionários, sou casado com uma mulher maravilhosa que me apoiou e tenho três filhos e quando afeta os teus filhos, quando tudo é uma invasão na tua família, não é uma coisa agradável. Basta», afirmou o chefe de equipa da Red Bull.

Nas mesmas declarações, Horner abordou as palavras de Jos Verstappen, pai de Max Verstappen, que defendeu a sua demissão. O chefe de equipa da Red Bull confirmou que se reuniu com Jos Verstappen e que ambos têm de continuar juntos para Max ter sucesso. Além disso, o dirigente mostrou-se confiante que o atual tricampeão do mundo vai cumprir o contrato que tem com a franquia austríaca até 2028.

«Acho que Max cumprirá claramente o seu contrato até 2028 porque ele também continua comprometido com o projeto e procura superar a Williams como a terceira equipa da história, com mais vitórias e títulos», concluiu.