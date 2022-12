António Simões falou nesta quarta-feira ao site do Fulham para contar a história de como o jogo das meias-finais do Mundial de 1966, no qual Portugal defrontou a Inglaterra, o fez ficar ligado para sempre ao recentemente falecido George Cohen.

O antigo extremo português foi marcado por Cohen na partida, teve vários duelos com ele, mas terminou a partida a trocar de camisola com o jogador que se tornaria glória do Fulham.

Ora, e essa troca de camisolas uniu para sempre os dois antigos jogadores. E foi essa história que António Simões contou agora, na semana antes de Cohen ser homenageado pelo Fulham.

«Em 2000 ou 2001 fui convidado para um jantar na Casa do Benfica de Londres, com o objetivo de angariar dinheiro para ajudar o George, que combatia um cancro», introduziu Simões.

«Soube que ele tinha vendido a minha camisola para angariar dinheiro para os tratamentos de que precisava. Ele teve de vender até a medalha de Campeão do Mundo para enfrentar os problemas», acrescentou.

Ao conhecer a história, António Simões decidiu que tinha de fazer alguma coisa.

«Quando o fui visitar, decidi devolver-lhe a camisola dele, para que pudesse conseguir mais dinheiro. Surpreendi-o e ele ficou muito emocionado com o gesto. Era um tipo muito divertido e disse-me: “António, bati-te tanto naquele jogo e ainda me devolves a camisola”», recorda.

Apesar de reconhecer a honra que sentia por ter aquela camisola, Simões diz que não hesitou quando percebeu que isso podia ajudar o amigo.

«Tinha muito orgulho naquela camisola branca com o número dois a vermelho nas costas, mas quando soube que ia a Londres pensei: “porque não devolver a camisola para ajudar o George?”», questiona.

«Quando conhecemos uma boa pessoa e podemos fazer alguma coisa por ela, devemos fazer. Pelo menos é assim que eu penso», conclui.