Hansi Flick vai continuar no cargo de selecionador da Alemanha até ao Euro 2024, anunciou a federação germânico (DFB) em comunicado.



«Todos nós estamos convencidos que o Campeonato da Europa de 2024, que se disputa no nosso país, representa uma grande oportunidade para o futebol na Alemanha. [...] Temos confiança plena em Hansi Flick para abraçar este desafio», referiu o presidente do organismo, Bernd Neuendorf.



O técnico de 57 anos mantém-se como selecionador germânico depois de uma participação aquém das expetativas no Mundial 2022. A Mannschaft foi eliminada na fase de grupos de um Campeonato do Mundo pela segunda vez consecutiva.

Recorde-se que na passada segunda-feira, Oliver Bierhoff tinha deixado o cargo de diretor das seleções alemãs de futebol e da formação, abandonando a DFB após 18 anos.

O próximo Campeoanto da Europa vai ser organizado na Alemanha entre 14 de junho e 14 de julho de 2024.