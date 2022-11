Lionel Messi congratulou Enzo Fernández pelo «golaço» que marcou ao México, fixando o triunfo da Argentina (2-0) para o Grupo C do Mundial2022.

«Conheço muito bem o Enzo, tanto aqui da seleção como de já ter jogado contra ele, na Liga dos Campeões [pelo Paris Saint-Germain]. Merece, porque é um miúdo espetacular, um jogador importantíssimo para nós. Estou muito feliz por ele e por nós, porque [o golo dele] deu-nos tranquilidade no jogo», afirmou Messi em conferência de imprensa, após o encontro.

O capitão da Argentina foi eleito o homem do jogo, depois de ter inaugurado o marcador, aos 64 minutos, e assistido o médio do Benfica para o segundo tento da ‘albiceleste’, que se tinha estreado no Campeonato do Mundo com um surpreendente desaire por 2-1 com a Arábia Saudita.

«Não esperávamos começar o Mundial a perder. Tínhamos vontade de dar a volta à situação. Sabíamos que era importante ganhar, porque, não ganhando, a situação ficava muito difícil e, ganhando, voltávamos a entrar na corrida [pelo apuramento para os oitavos de final]. A vitória foi um alívio para toda a equipa, porque voltámos a depender de nós», disse.

O avançado do Paris Saint-Germain, que assinou o oitavo golo em 21 jogos disputados em mundiais, admitiu que a primeira parte diante dos mexicanos “foi difícil”, mas, no segundo tempo, os argentinos começaram a “ter posse de bola, a encontrar espaços entre linhas e a chegar mais perto da área”.

«O golaço do Enzo terminou com a partida e, agora, podemos encarar o jogo com a Polónia de outra forma», concluiu o internacional argentino.

Pouco antes, o selecionador argentino, Lionel Scaloni, também enalteceu o desempenho do médio benfiquista, que entrou no decorrer da segunda parte para o lugar de Guido Rodriguez.

«O Enzo tem um bom passe entre linhas e uma distribuição e variação de jogo muito boa. Tem aquele passe entre linhas que salta uma linha ou duas e encontra jogadores como o Léo [Messi], o Di Maria, o Mac Allister. Até então, estávamos a fazer muitos passes horizontais», referiu o técnico na conferência de imprensa.

A Argentina, que seria eliminada em caso de derrota, venceu hoje o México por 2-0, com golos de Lionel Messi e do benfiquista Enzo Fernández, em encontro da segunda jornada do Grupo C, disputado em Lusail.

Na classificação, os sul-americanos, campeões em 1978 e 1986, subiram ao segundo lugar, com três pontos, a um da líder Polónia e com os mesmos três dos asiáticos, derrotados por 2-0 pelos polacos, enquanto os mexicanos são últimos, com um.