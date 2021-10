Argentina bateu o Peru, por 1-0, em jogo da zona sul-americana de apuramento para o Mundial 2022, mas os peruanos tiveram uma grande oportunidade de empatar aos 65 minutos, quando Farfan conquistou um penálti.

Yoshimar Yotún, olhou para Dibu e atirou à barra. Mas, além do penálti falado, também a reação de dois defesas argentinos está a dar que falar.

O benfiquista Nicolás Otamendi e Cristian Romero, que já tinham estado pegados com o jogador peruano, saltaram de imediato para a frente de Yotún a festejar o penálti falhado. Vejas as imagens no vídeo abaixo: