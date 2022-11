A Austrália está nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, e muito graças ao golo de Mathew Leckie aos 60 minutos na vitória sobre a Dinamarca.

Este tento apontado pelo médio do Melbourne City «rivaliza» com o de Harry Kewell frente à Croácia no Mundial 2006, que valeu também a passagem dos Socceroos à fase seguinte da prova, ate agora o único apuramento da história da Austrália em Mundiais.