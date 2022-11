A Sérvia goleou, esta sexta-feira, o Bahrain por 5-1, no último jogo de preparação para o Mundial 2022.



A seleção orientada por Hélio Sousa teve um mau início de encontro e aos oito minutos já perdia por 1-0 por culpa de um golo de Dusan Tadic. No entanto, a resposta do Bahrain não tardou e Hilal igualou a contenda de penálti, aos 15 minutos.



Na segunda parte os sérvios arrancaram para a goleada. Tadic bisou aos 50 minutos e no minuto seguinte, assistiu Vlahovic para o 3-1. Nos minutos finais a seleção treinada por Dragan Stojkovic chegou à goleada: o «portista» Grujic serviu Djuricic para o 4-1 e Jovic fixou o resultado final.



Refira-se que o médio do FC Porto entrou aos 60 minutos enquanto Uros Racic, do Sp. Braga, não saiu do banco de suplentes. A Sérvia está inserida no grupo G do Campeonato do Mundo juntamente com Brasil, Suíça e Camarões.