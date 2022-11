Não correu bem o último teste da Bélgica antes da estreia no Mundial 2022, agendada para a próxima quarta-feira, frente ao Canadá.

No Kuwait, a seleção belga perdeu diante do Egito, equipa orientada pelo português Rui Vitória e que não está qualificada para o Qatar.

Aos 33 minutos, Kevin de Bruyne perdeu a bola por Mostafa Mohamed, foi prontamente driblado e viu o avançado rematar em jeito e sem hipóteses para a baliza de Thibaut Courtois.

No início da segunda parte, no primeiro minuto, Salah descobriu Trezeguet nas costas da defesa e o jogador do Trabzonspor fez o 2-0.

Roberto Martínez fez alturas alterações nos «Red Devils» – Vertonghen, ex-Benfica, foi um dos futebolistas lançados – e houve uma resposta, ainda que insuficiente: Carrasco assistiu Lois Openda para o 2-1.

Além do Canadá, a Bélgica defronta ainda Marrocos e Croácia no grupo F do Mundial 2022.