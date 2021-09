Num clima quase festivo, Lucas Veríssimo foi um dos jogadores «praxados» na seleção do Brasil. O defesa do Benfica foi convidado a subir a uma cadeira e a fazer um pequeno discurso para toda a comitiva da canarinha.



O central mostrou-se tímido: apresentou-se, disse onde nasceu e agradeceu a chamada ao Escrete. Ora, quem não gostou do curto discurso de Veríssimo, foi o ex-FC Porto Casemiro.



«Fala mais coisas, tens a oportunidade de falar. Fala alguma coisa! Tens a oportunidade de falar e não falas! Diz que estás feliz aqui!», atirou o futebolista do Real Madrid, conforme se vê no vídeo divulgado pela Confederação Brasileira.



Incentivado pelo colega, Veríssimo partilhou uma história relacionada com o seu pai e acabou em lágrimas.



«Na primeira vez que fui convocado, sofri uma pequena lesão. Eu e a minha família estávamos bastante felizes. Pouco depois, o meu pai foi infetado com covid-19 e quase o perdemos. Graças a Deus ele recuperou, hoje está muito bom e muito feliz. Ele está a partilhar comigo a felicidade de estar aqui na seleção», disse, tentando esconder as lágrimas.



Veja como tudo aconteceu a partir do 1m55: