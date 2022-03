Declarações do selecionador nacional da Macedónia do Norte, Blagoja Milevski, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 2-0 ante Portugal, na final do play-off de acesso ao Mundial 2022:

«Parabéns aos vencedores pela qualificação para o Mundial, desejo-lhes toda a sorte e bons jogos. Posso apenas ter orgulho dos meus jogadores, sei que fizeram um bom trabalho. Eu tinha plena consciência de que seria um jogo fisicamente duro e por isso adotámos uma tática de tentar afastar os jogadores portugueses da bola. Lamento que tenhamos sofrido os golos. A forma como a Macedónia jogou traz-me satisfação, os jogadores fizeram o seu melhor, mas sinto algum desapontamento em relação a este resultado. Antes de sofrermos o segundo golo, foi o nosso melhor período, mas infelizmente os erros individuais não podem ser antecipados nem previstos.»

«O Pepe é um jogador muito importante, um grande profissional, um ícone da equipa portuguesa.»

«Estou desapontado com o resultado, mas além das situações relativas a erros individuais, não penso que os jogadores não tenham dado o seu melhor. Deram o seu melhor e todos concordamos nesse ponto. Oferecemos uma resistência significativa, digna, é sempre possível jogar melhor, mas cada desafio, especialmente este tipo de desafios, contra o campeão europeu [Itália] e um ex-campeão europeu [Portugal], podem ser apenas benéficos para nós, para que no futuro consigamos melhorar as nossas fraquezas e tornarmo-nos mais competitivos.»

«O que se segue? O que interessa é o que vem a seguir, por exemplo a Liga das Nações, estamos à espera do sorteio e já tinha declarado que o nosso principal objetivo é criar e formar uma equipa competitiva, não apenas para um projeto de curto prazo, mas também para o próximo Europeu de 2024.»