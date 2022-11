A seleção do Brasil é a favorita para vencer o Mundial 2022, de acordo com o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta segunda-feira e no qual Portugal surge na quinta posição entre os favoritos à conquista da prova no Qatar.

Num estudo em que foram analisados os elencos de cada uma das 32 seleções, o CIES hierarquizou as equipas através da pontuação e do impacto de cada um dos atletas, por aquilo que denominam de Impact Score (IS).

Segundo o CIES, esse cálculo foi feito «pela média do nível desportivo dos jogos em que os atletas participaram durante os últimos 365 dias, os minutos oficiais jogados durante o mesmo período de tempo e a prestação em campo, comparada com os colegas de equipas e adversários, assim como em relação aos jogadores com o mesmo perfil técnico».

Tida em conta a média global de todos os jogadores, Espanha, França e Inglaterra surgem logo a seguir ao Brasil como os favoritos e à frente de Portugal. Costa Rica e Qatar surgem na cauda da tabela, como as duas seleções menos favoritas.

Se se tiver em conta a média dos dez melhores jogadores de campo e do guarda-redes, o Brasil continua a ser o favorito, mas seguido da França, Espanha, Alemanha e Inglaterra, com Portugal na sexta posição.