Neymar saiu lesionado ao minuto 79 da partida do Brasil contra a Sérvia e não evitou as lágrimas no banco de suplentes. Depois de o médico da seleção canarinha ter feito um ponto de situação acerca da lesão do avançado, Tite garantiu que o este não vai perder o resto do Mundial 2022.



«Acreditamos que Neymar poderá continuar a jogar. Ele sofreu uma entrada dura, magoou o tornozelo direito, mas continuou a jogar para ajudar a sua seleção. Isso é muito admirável”, disse o selecionador do Escrete, em conferência de imprensa, após o duelo do Grupo G, em Lusail, no Qatar.

Neymar deixou o estádio Lusail Iconic com o tornozelo visivelmente inchado já depois de ter feito gelo no banco de suplentes.

Recorde-se que o jogador do PSG foi obrigado a abandonar a Copa América em 2019, precisamente devido a uma lesão no tornozelo direito.

O próximo encontro do Brasil está agendado para segunda-feira, frente à Suíça.