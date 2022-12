Tite surpreendeu ao dançar com Richarlison na vitória do Brasil frente à Coreia do Sul, mas nem todos gostaram do gesto do selecionador brasileiro.

Algumas vozes levantaram-se com críticas ao treinador de 61 anos, como por exemplo Roy Keane. Tite, por seu turno, desvaloriza as opiniões negativas.

«Não é a minha seleção. É a seleção brasileira, que tenho a responsabilidade de orientar. Lamento muito e não vou responder a quem não conhece a história e a cultura do Brasil, o jeito de ser das pessoas», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pelo Globoesporte.

«Respeito a cultura e a minha forma de ser, assim como da seleção na qual trabalho. É a cultura brasileira, não desmerece nenhuma outra equipa. É a nossa forma de ser», frisou.

Tite, de resto, garante que voltará a dançar se achar apropriado. «Aqueles com quem trabalho e que realmente me conhecem sabem que se tiver de dançar, vou dançar. Só tenho de treinar mais. O pescoço é duro», brincou.

De resto, e ainda na antevisão ao jogo com a Croácia, Tite adiantou que Alex Sandro deve continuar fora das opções da canarinha, ele que se encontra a recuperar de lesão: «Ele vai treinar à tarde para ter disponibilidade. Mas a tendência é de não participação [no jogo]. São lesões diferentes [das de Danilo e Neymar]. Não há trabalho forte. Tenho de ver com o departamento médico e físico. Vai depender de hoje à tarde.»

O Brasil defronta a Croácia esta sexta-feira, a partir das 15h00, no primeiro jogo do Mundial 2022.