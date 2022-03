O avançado Burak Yilmaz foi o eleito para antever o duelo da meia-final do play-off de apuramento para o Mundial 2022 e garantiu que a Turquia veio a Portugal para vencer e ficar mais próxima de rumar ao Qatar.

«Não viemos aqui por diversão. Acreditamos totalmente que podemos ir ao Mundial», afirmou em conferência de imprensa.

«Não estamos aqui só por palavras. Jogamos com um campeão da Europa, mas estamos prontos, acreditamos que vamos passar», acrescentou.

O atacante do Lille elogiou ainda Cristiano Ronaldo, que vê como uma referência.

«Para mim, Ronaldo é o melhor do mundo e eu respeito-o. Tenho a certeza que será o meu último Mundial, mas não tenho certeza que o seja para Ronaldo», frisou.

Yilmaz realçou ainda a amizade com o colega de equipa José Fonte, mas vincou que «em campo não há amigos», tendo ainda assumido que os adeptos do FC Porto e do futebol português «são muito fervorosos».

Turquia e Portugal defrontam-se esta quinta-feira nas meias-finais do caminho C do play-off de acesso ao Mundial do Qatar. A partida está agendada para as 19h45, no Estádio do Dragão e pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.

O vencedor deste jogo discute a final com a Itália ou a Macedónia do Norte, também no Dragão, a 29 de março.