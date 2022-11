A Croácia anunciou, esta quarta-feira, os 26 futebolistas convocados para o Mundial 2022, numa lista que conta com o defesa Domagoj Vida e o médio Marcelo Brozovic que, por questões físicas, eram das maiores questões para a eleição do selecionador Zlatko Dalic.

Vida, que falhou o último jogo do AEK Atenas, no fim-de-semana, estava a contas com uma pequena lesão muscular, mas faz parte das opções da atual vice-campeã mundial, derrotada na final de 2018, na Rússia, pela França.

Marcelo Brozovic, do Inter de Milão, que voltou a jogar quase ao fim de dois meses pelo clube, no fim-de-semana, no duelo ante a Juventus, também consta nos eleitos.

A Croácia integra o grupo F, juntamente com Bélgica, Canadá e Marrocos.