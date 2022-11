Cristiano Ronaldo tem sido o centro de atenções dos primeiros dias de trabalhos da seleção nacional portuguesa e a entrevista que concedeu a Piers Morgan foi um assunto já abordado na conferência de imprensa de João Mário, esta terça-feira.

Em entrevista ao site da FIFA, também Danilo explicou que os jogadores lusos têm de saber lidar com as críticas daqueles que acusam a equipa de jogar em demasia para o capitão.

«A crítica vai sempre haver porque Cristiano é um jogador que vende muito, é um jogador que é falado todos os dias. Se ele estiver mal, as pessoas vão falar. Se ele estiver bem, as pessoas vão falar. Então, nós dentro do grupo vemos isso com naturalidade. É normal o Cristiano, sendo o ponto mais forte da seleção, ter mais holofotes em si, vamos jogar mais bolas para ele, vamos tentar que ele marque golos e ele também vai exigir isso. É natural que exista essa conversa porque as pessoas pensam que jogamos para o Cristiano, mas não é bem assim. Jogamos para ganhar os jogos», vincou.

O médio do PSG não sabe se o Mundial do Qatar será o último de Ronaldo, mas está confiante do impacto que o avançado do Manchester United pode ter na turma das Quinas.

«Nunca conversamos sobre esse ser o último Mundial dele. Cristiano é um jogador que vai fazendo a sua carreira muito no momento, ele pensa naquilo que pode realizar no imediato e acredito que ele está a pensar muito neste Mundial. Acho que ele quer fazer um grande Mundial e depois o que virá, virá, mas cabe a ele decidir se será o último Mundial ou não. Depende basicamente daquilo que vai ditar o seu corpo porque fisicamente é o corpo que nos diz e indica se conseguimos continuar ou não. Mas ele está bem para esse Mundial e vamos precisar dele assim como também de todo o plantel», disse.

No que toca aos adversários na fase de grupos, Danilo considera que «vão ser jogos totalmente diferentes».

«Contra o Gana, uma equipa africana com muito físico e muita rapidez de jogo, teremos de ter muita cautela naquilo que são os ataques rápidos e a intensidade que eles metem no jogo. O Uruguai, nós conhecemos bem, jogámos contra eles no último Mundial e, inclusive, fomos eliminados, porém, é uma equipa muito combativa, aguerrida e com jogadores que jogam em alto nível físico. E a Coreia é a base daquilo que são os asiáticos, muito organizados e competentes. É uma equipa tecnicamente muito boa que não se evidencia muito pelo físico, mas mais pela forma como trabalham em grupo. Teremos um grupo muito competitivo pela frente», notou.

O emparelhamento dos grupos ditou que Portugal e Brasil se podem cruzar na fase seguinte e, caso tal aconteça, Danilo poderá reencontrar os companheiros Marquinhos e Neymar.

«Já falamos sobre isso para tentar evitar que fiquemos em primeiro e eles em segundo ou vice-versa [risos]. Portugal e Brasil nos oitavos de final acredito que ninguém quer. Prefiro mais apanhar o Brasil na final do que nos oitavos», rematou.