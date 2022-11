Depois do triunfo histórico contra a Alemanha, o mais normal seria festejar à grande. Mas o Japão é uma seleção diferente e que prima por dar o exemplo tanto na hora da vitória como da derrota.



À semelhança dos adeptos que limparam as bancadas, os jogadores nipónicos deixaram o balneário que utilizaram no Khalifa International impecável. Os atletas deixaram tudo limpo e arrumado, repetindo os exemplos que deram em competições anteriores como o Mundial 2018 ou na Taça da Ásia.



«Domo Harigato (Muito Obrigado)», escreveu a FIFA na legenda à fotografia partilhada nas redes sociais. Ou