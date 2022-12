A bola saiu ou não saiu? A dúvida permaneceu sobre a legalidade do segundo golo do Japão contra a Espanha, na última quinta-feira.



Esta sexta-feira, a FIFA explicou por que razão o golo de Ao Tanaka não foi invalidado. O organismo que tutela o futebol mundial revelou as imagens que a equipa de videoarbitragem viu antes de tomar a decisão de validar o golo.



Com recurso à tecnologia, vê-se que a bola não saiu totalmente quando Ito cruzou.



Veja a explicação nos dois vídeos que se seguem:



Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y