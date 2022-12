O Japão provocou uma das maiores surpresas do Mundial 2022 até ao momento, ao vencer o grupo E, à frente de Espanha e eliminando a Alemanha.

Depois de já terem vencido os germânicos no primeiro jogo na prova, os nipónicos derrotaram a Espanha, depois de terem «descido à terra» após a derrota com a Costa Rica, conforme elogiou o selecionador Hayime Moriyasu.

«Os meus jogadores conseguiram virar a página [após perderem com a Costa Rica por 1-0]. Conseguimos jogar como uma equipa unida e aumentámos, com isso, as nossas possibilidades de ganhar», começou por dizer, enaltecendo a importância desta nova vitória.

«Para a Ásia e para o Japão, as nossas vitórias contra Espanha e Alemanha, das melhores equipas do mundo, são algo que dá grande confiança, estamos muito satisfeitos. Há ainda muito que temos de aprender, mas a Ásia pode ganhar nestes palcos, o Japão pode ganhar no palco mundial», reforçou.