Quando Kylian Mbappé aparece, normalmente é sinónimo de sucesso. Muitas vezes no PSG, agora na seleção.

Um bis do avançado valeu, este sábado, a vitória por 2-1 ante a Dinamarca e consequente apuramento para os oitavos de final do Mundial 2022.

Os comandados de Didier Deschamps fazem o que até então ninguém tinha feito: do alto do estatuto de campeã do mundo, a França foi a primeira equipa a vencer dois jogos, a garantir vaga na próxima fase e já tem praticamente garantido o primeiro lugar no grupo D. Tem mais três pontos do que a Austrália e um saldo positivo de dois golos, para dois negativos dos australianos.

Para a Dinamarca, que apareceu sobretudo na segunda parte de forma mais ofensiva, conseguindo empatar por Andreas Christensen sete minutos depois do primeiro golo de Mbappé, as contas são bem mais exigentes. Agora, é obrigatório vencer a Austrália – que horas antes bateu a Tunísia – para seguir em frente. E mesmo assim pode não chegar, mediante o que os tunisinos possam fazer ante a França.

A primeira parte ficou marcada por uma França mais ofensiva, perante uma Dinamarca relativamente bem organizada e aguerrida a defender, mas sem grande profundidade para incomodar Hugo Lloris.

Schmeichel foi mesmo o único guarda-redes a ter mais trabalho, ao voar para parar um cabeceamento de Rabiot (21m) e a defender com uma perna um remate cruzado de Griezmann (33m). A única chegada com algum perigo da Dinamarca nasceu de uma perda de bola de Mbappé, mas Cornelius – que seria rendido por Braithwaite ao intervalo – rematou ao lado (36m), antes de Mbappé desperdiçar um claro lance de golo mais perto do descanso.

Na segunda parte, a Dinamarca mostrou verdadeiramente do que é capaz e apareceu de cara lavada. Com mais garra e sentido ofensivo. A França pareceu perder alguma agressividade defensiva, mas respondeu com duas ameaças perto da hora de jogo, por Mbappé e Griezmann. Depois, à terceira tentativa seguida, foi de vez.

Theo Hernández, que rendeu o lesionado Lucas no onze, arrancou pela esquerda, deu em Mbappé, entrou no espaço junto à linha lateral e recebeu para depois dar de novo ao colega de equipa, que finalizou de pé direito para bater Schmeichel (61m)

A Dinamarca sofria numa altura em que estava a crescer no jogo, mas não baixou após o 1-0 e Christensen empatou aos 68 minutos, após um canto na direita que teve um primeiro desvio de Andersen ao primeiro poste.

Com pouco mais de 20 minutos pela frente, houve ocasiões para a vantagem cair para um lado e para outro. Lindstrom viu Lloris negar a reviravolta, Rabiot quase fez o 2-1 num pontapé de moinho e Braithwaite levou a bola a raspar no poste.

O golo surgiria mesmo, mas para a França, que tinha sido derrotada duas vezes pela Dinamarca este ano, na Liga das Nações. De Griezmann para Mbappé. Quem mais? Depois de ter sido uma das peças preponderantes na organização e ligação de jogo francês, Griezmann cruzou com precisão para Mbappé aparecer em jogo nas costas de Kristensen e desviar, todo no ar, com a coxa direita, para tirar o bilhete para os oitavos de final, à espera de Polónia, Argentina, México ou Arábia Saudita.