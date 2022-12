O desfecho da final do Mundial não agradou os franceses, que criaram uma petição para que o derradeiro da competição fosse repetida.

Mais de 200 mil assinaturas foram recolhidas no site MesOpinions para repetição do encontro.

Recorde-se que os gauleses queixaram-se da arbitragem do polaco Szymon Marciniak, devido à validação do terceiro da Argentina, alegando que os suplentes argentinos estavam dentro do recinto de jogo no momento que a bola entrou na baliza de Loris.

Marciniak já veio a público defender-se das acusações e reiterou que num golo de França a situação foi idêntica.