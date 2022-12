Karim Djaziri, empresário de Karim Benzema, confrontou o selecionador francês Didier Deschamps esta segunda-feira por ter deixado o avançado do Real Madrid de fora do Mundial 2022.

O empresário publicou imagens dos exames médicos realizados por Benzema antes do Campeonato do Mundo e diz ainda que consultou três especialistas, para garantir que o jogador estaria fisicamente apto a partir dos oitavos de final da competição que decorreu no Qatar.

«Coloco isto aqui depois de ter consultado três especialistas que confirmam o diagnóstico que Benzema poderia estar apto a partir dos oitavos de final, pelo menos para estar o banco. Porque é que o mandaste embora tão rápido?», pergunta Djaziri numa publicação no Twitter.

Recordamos que Benzema estava na lista inicial dos 26 eleitos de Deschamps, mas acabou por ficar de fora devido a problemas musculares. A França, que perdeu a final do Mundial 2022 para a Argentina, jogou a fase final com apenas 25 jogadores, uma vez que Deschamps não chamou ninguém para o lugar do goleador francês que acabou por anunciar o final da carreira internacional poucos dias depois da final do Qatar.