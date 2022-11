Atiba Hutchinson, capitão do Canadá, vai tornar-se esta quarta-feira no jogador mais velho a começar um jogo de uma fase final de um Campeonato do Mundo, quando entrar em campo para defrontar a Bélgica em jogo do Grupo F.

O jogador do Besiktas, internacional há vinte anos, desde 2003, com um total de 92 jogos e 9 golos, tem 39 anos, nove meses e quinze dias e vai bater a marca do argentino Angel Labruna (39 anos, 9 meses e 18 dias), fixado no Mundial de 1958, na Suécia.

O camaronês Roger Milla chegou a jogar no Mundial de 1994, nos Estados Unidos, com 42 anos, mas não foi titular em nenhum jogo desse torneio.

O português Pepe, também com 39 anos, vai ficar muito próximo da nova marca de Hutchinson, mas é 18 dias mais novo do que o jogador canadiano.