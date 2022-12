O presidente da Argentina, Alberto Fernández, revelou este sábado que não irá à final do Campeonato do Mundo diante da França, este domingo, no Qatar, ao contrário de seu homólogo francês Emmanuel Macron, sugerindo nas entrelinhas um fator de superstição, pelo qual não gostaria de dar azar a seleção de Messi e companhia.

«Como milhões de compatriotas, vou assistir à final do Campeonato do Mundo em casa», escreveu o presidente de centro-esquerda na rede social Twitter.

«Vou viver este momento fantástico como o vivi até agora, com os meus», acrescentou, adiantando que a Alviceleste já terá tudo o que precisa no local. «No relvado estarão os melhores de nós e nas bancadas a gloriosa hinchada [adeptos]».

«E então, superstições são superstições», conclui com uma piscadela de olho, referindo-se às chamadas «cabalas», os ritos supersticiosos, extremamente difundidos entre os argentinos em matéria de futebol, que consistem em reproduzir escrupulosamente uma fórmula, um gesto, um hábito, que tem sido associado à vitória.

Soma-se a isso o medo de os políticos argentinos de serem vistos como «mufa» (azar), assistindo a uma partida importante que a Argentina poderia perder. O antecessor de Fernández, o liberal Mauricio Macri (2015-2019), tem-se defendido fortemente nos últimos dias das acusações nas redes sociais de ser «mufa».

Presente no Qatar, como presidente da FIFA Charitable Foundation, Macri assistiu a várias partidas, incluindo à derrota chocante da Argentina contra a Arábia Saudita (1-2) na ronda inaugural. Daí a suspeita de «mufa». Parece infundado, já que a Argentina não parou de vencer depois disso.

Quinta-feira, Alberto Fernandez e Emmanuel Macron trocaram tweets amistosos sobre a aproximação da final, admitindo o líder sul-americano desejar o melhor ao seu homólogo francês «exceto domingo».

«Caro amigo @EmmanuelMacron, tenho muito carinho por si e desejo-lhe o melhor para o futuro. Exceto domingo», escreveu Ferndanez. «A Argentina é o meu maravilhoso país, e é a América Latina! Go sky and white!».

Alberto Fernandez respondeu assim a um tweet do presidente francês, que lhe disse «querido @alferdez, um de nós terá mais sorte... Veremos qual no domingo. Com toda a amizade... Go Les Bleus!», referindo-se à cor da seleção francesa.