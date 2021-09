Recém-campeã europeia, a Itália ainda está de ressaca e empatou esta noite na receção à Bulgária (1-1), em jogo da quarta jornada do grupo C da qualificação para o Mundial 2022.

Em Florença, Federico Chiesa brilhou a alto nível e abriu o marcador aos 16 minutos com um golaço, depois de um grande slalom.

O golaço de Chiesa:

No entanto, ainda antes do intervalo, Iliev fez o empate para o conjunto búlgaro, resultado que se manteve até ao fim.

Com este resultado, a Itália segue no primeiro lugar do grupo, com dez pontos, mas mais dois jogos do que a Suíça, que tem seis. A Bulgária está na quarta posição, atrás da Irlanda do Norte e à frente da Lituânia.

Isto porque a Irlanda do Norte goleou em casa da Lituânia, por 4-1. Ballard (20m), Washington (52m), Lavery (67m) e McNair (82) construíram a goleada. Baravykas (54m) marcou para a equipa da casa.