A estação televisiva qatari Al Kass confirmou no sábado a morte do fotojornalista Khalid Al-Misslam, que fazia a cobertura do Campeonato do Mundo de 2022.

A causa da morte do profissional, que trabalhava no Departamento de Criatividade não foi, porém, revelada.

قنوات الكاس تنعي وفاة خالد المسلم المصور بإدارة الإبداع، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/OC3yo7o5lG — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022

Esta é a segunda morte de um jornalista no Mundial 2022. O norte-americano Garnt Wahl, de 48 anos, morreu a fazer a cobertura do jogo entre os Países Baixos e a Argentina, na sexta-feira.

O jornalista caiu inanimado na zona de imprensa, foi socorrido e transportado para o hospital Hamad General, informou um porta-voz da organização do torneio.