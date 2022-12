O extremo francês Kingsley Coman foi alvo de insultos racistas nas redes sociais, este domingo, por ter falhado um penálti na final do Mundial 2022, diante da Argentina.

O futebolista do Bayern Munique, que tinha entrado no decorrer da partida, encarregou-se do segundo pontapé para os gauleses, mas Emiliano Martínez adivinhou o lado e defendeu. Após o jogo, vários utilizadores invadiram a conta de Instagram de Coman, recorrendo a emojis de macacos ou comentários alegando que não era francês.

Mais tarde, gerou-se também uma onda positiva na caixa de comentários, com vários adeptos a enviarem força ao jogador.

Já esta segunda-feira, o Bayern condenou o ataque racista.

«O Bayern condena veementemente os ataques racistas contra Kingsley Coman! A família do Bayern está ao teu lado, querido 'King'. O racismo não tem espaço no desporto ou na nossa sociedade», declarou o emblema bávaro.

Além de Coman, recorde-se, Tchouaméni também falhou um penálti, tendo rematado ao lado da baliza.