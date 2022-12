Ainda à volta de Cristiano Ronaldo, Fernando Santos foi questionado sobre o onze que será titular no encontro diante de Marrocos. É ou não é a equipa inicial mais fácil de fazer, depois da boa exibição frente à Suíça?

O selecionador nacional contrariou essa versão, até porque há uma dúvida chamada Rúben Dias, e sobre a gestão emocional com o capitão português, lembrou um treinador antigo que lhe dizia para comer... iscas.

«No dia em que tiver aqui um jogador que não fique descontente por não jogar, não pode voltar à Seleção. Não está aqui a fazer nada. Todos os jogadores ficam descontentes quando não jogam. Eles querem jogar sempre, acham que têm valor para jogar sempre», afirmou, em conferência de imprensa.

«Tive um treinador que costumava dizer que tínhamos de ir ao talho comer umas iscas. Isto é normal. Os treinadores têm de fazer a gestão de acordo com o jogo e o adversário. Esta questão da equipa que ganha não mexe – para já temos a questão do Rúben Dias, vamos ver o que acontece – não quer dizer nada. Marrocos não tem semelhanças com a Suíça, vai apresentar-nos dificuldades distintas», acrescentou.