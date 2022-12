Três golos e uma assistência.

A estreia de Gonçalo Ramos a titular ao serviço da Seleção Nacional dificilmente podia ter sido melhor, e valeu-lhe alguns registos no livro da história do Mundiais.

O avançado do Benfica foi o escolhido por Fernando Santos para ser a referência ofensiva diante da Suíça e justificou plenamente a aposta.

Aos 21 anos, vivei porventura a maior noite da carreira, mas os genes de futebolista, esses, já lá estavam há muito tempo. Gonçalo é filho de Manuel Ramos, um antigo internacional sub-21 que jogou na Liga ao serviço de Farense e Salgueiros.

Era nos sub-21, de resto, que o futebolista nascido no Algarve vinha a fazer carreira internacional, mas os sete golos em 12 jogos no campeonato – é atualmente o melhor marcador – ao serviço do Benfica esta época valeram-lhe o bilhete para o Qatar.

Comparado ao alemão Thomas Muller, algo que não o incomoda, tem a alcunha de feiticeiro entre os colegas. Porquê? Porque tem sorte nos ressaltos.