O Portugal-Macedónia do Norte vai ter casa cheia no Estádio do Dragão. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, ao final da tarde desta sexta-feira, lotação esgotada para o desafio relativo à final do play-off (caminho C) de acesso ao Mundial 2022 do Qatar.

Esta tarde, os ingressos já tinham esgotado no Estádio do Dragão e também no sítio da FPF, sendo que os últimos bilhetes, disponíveis nas lojas Continente, também já foram adquiridos.

Perspetivam-se, assim, cerca de 50 mil espetadores no estádio que é casa do FC Porto.

O encontro disputa-se na próxima terça-feira, dia 29, a partir das 19h45, podendo ser acompanhado, ao minuto, no Maisfutebol.