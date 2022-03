Depois da vitória frente à Turquia, a Seleção Nacional defronta a Macedónia do Norte na final do play-off de acesso ao Mundial 2022 e, à partida, apoio não vai faltar.

Isto porque no espaço de poucas horas, os adeptos de Portugal esgotaram os bilhetes no Estádio do Dragão, palco do jogo, onde de resto se registaram longas filas durante o dia.

No site da própria Federação Portuguesa de Futebol, de resto, também já não dá para comprar bilhetes, e agora só mesmo nas lojas Continente.

A Seleção Nacional defronta a Macedónia do Norte na terça-feira, a partir das 19h45, no Estádio do Dragão. Em caso de vitória, a equipa de Fernando Santos garante a qualificação para o Mundial 2022.