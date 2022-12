Pepe enfrentou um largo período de paragem até bem pouco antes do arranque do Mundial 2022 e a presença do defesa-central no lote de convocados de Portugal esteve mesmo em risco. O futebolista do FC Porto, que esteve presente na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Coreia do Sul, recordou os momentos difíceis que teve de enfrentar.

«Quando me lesionei, não dormia. Queria recuperar o mais rápido possível para poder estar aqui a disputar mais um Mundial, dar o meu contributo à seleção e ajudar a conseguir vitórias. Esse caminho que passei foi muito longo, mas já passou. Faz parte do passado, agora é olhar para a frente com ambição de fazer o melhor para ganhar esta competição», começou por dizer em Al-Shahaniya, no Qatar.

O internacional português agradeceu aos «departamentos médicos extraordinários» da seleção e do FC Porto e fez questão de vincar que está a cem por cento fisicamente.

«Os departamentos médicos foram sempre claros das minhas capacidades. Se estou hoje na seleção é porque estou apto a jogar. Não joguei o primeiro jogo por opção do treinador. Pude jogar o segundo, depois de uma infelicidade de um companheiro, isso acontece. Era bom que não fosse assim, mas estamos sujeitos a isto no futebol. Procurei corresponder da melhor maneira ao que o treinador pediu e assim vai ser, se calhar, noutros jogos. O mais importante é o grupo estar forte e coeso e acredito que estamos. Quem jogar, vai tentar dar o melhor para ajudar Portugal», realçou.

Apesar dos 39 anos, Pepe recusou afirmar que este vai ser o último Mundial da sua carreira e deixou elogios aos centrais mais novos, como Rúben Dias e António Silva.

«Não vou entrar por aí, se é o último… Estou aqui para desfrutar deste Mundial ao máximo, sou um privilegiado por poder fazer o que mais amo. Temos grandes jogadores, isso é um facto. Espero que o António possa fazer o seu percurso naturalmente, como o Rúben Dias quando foi ao Mundial da Rússia. Desejar-lhe sorte, que será a nossa sorte também e que ele possa jogar e ser feliz, que possa ajudar Portugal e desenvolver-se no seu clube», completou.

Portugal, que já garantiu a presença nos oitavos de final do Mundial do Qatar, defronta a Coreia do Sul esta sexta-feira, às 15h00, na terceira e última jornada do Grupo H.