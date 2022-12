Os futebolistas Rúben Dias, Danilo Pereira, Rúben Neves, Bruno Fernandes e João Félix são os nomes de Portugal em risco de falhar os quartos de final do Mundial 2022, caso vejam amarelo no duelo dos oitavos de final e caso a seleção lusa vença a Suíça.

Os cinco jogadores já viram um cartão amarelo cada na competição e, como a acumulação de amarelos não limpa até à realização dos quartos de final, novo amarelo pode retirá-los do próximo jogo.

Rúben Dias, Bruno Fernandes e João Félix não saíram do banco no jogo contra a Coreia do Sul, ao passo que Rúben Neves foi titular, mas não viu amarelo. Aliás, Portugal ficou mesmo com folha limpa ante os sul-coreanos: nenhum jogador foi admoestado. Por isso, não há baixas por castigo para o duelo de terça-feira com os helvéticos (19 horas).

Por outro lado, Danilo, que depois do jogo com o Gana (no qual viu amarelo) tinha como certa a ausência do resto da fase de grupos, era já uma garantia para os oitavos de final no capítulo disciplinar. Restam as questões físicas: o jogador do PSG foi mesmo uma das três ausências no treino deste sábado.

De recordar que as regras quanto a cartões no Mundial mudaram, sendo que a acumulação de amarelos está em vigor da fase de grupos até aos quartos de final. No fundo, se um jogador vir dois amarelos até aos quartos de final, falhará o jogo das meias-finais. Depois, todos os jogadores iniciam as meias-finais com folha limpa no capítulo disciplinar, para que nenhum corra o risco de falhar a final devido à acumulação de amarelos. Contudo, uma expulsão nas meias-finais continua a valer castigo para a final da prova.