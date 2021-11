A seleção da Alemanha deu a conhecer a lista de jogadores convocados para os próximos jogos da fase de apuramento para o Mundial 2022.

Na lista estão oito jogadores do Bayern Munique. Neuer, Süle, Gnabry, Goretzka, Kimmich, Thonas Müller, Musiala e Sané são os representantes do adversário do Benfica na Liga dos Campeões.

Líder do Grupo J com 21 pontos (mais oito do que a Roménia, 2.ª), a Alemanha já está apurada para o Mundial do Qatar. No dia 11 recebe o Liechtenstein e três dias depois visita a Arménia.