Rúben Dias foi a principal novidade no treino desta sexta-feira da Seleção Nacional, o último antes do jogo com Marrocos, dos quartos de final do Mundial 2022.

O defesa-central tinha falhado a sessão da véspera, mas esta tarde trabalhou com normalidade às ordens de Fernando Santos. Ele e os restantes 23 jogadores portugueses.

Portugal e Marrocos defrontam-se este sábado, a partir das 15h00, no Estádio Al Thumama, em Doha, num encontro que será dirigido pelo argentino Facundo Tello.