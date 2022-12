António Silva, jogador da seleção nacional, em declarações na flash interview da SIC, após a derrota por 2-1 contra a Coreia do Sul, no fecho da fase de grupos:



«Acima de tudo, faltou ser mais Portugal. Faltou-nos alguma velocidade no último terço. Foi assim que marcámos o golo e que criámos outra jogada que poderia ter dado em golo. A Coreia do Sul foi acreditando, marcou de bola parada e fez o 2-1 numa transição.



Estamos tristes, mas estamos dentro do Mundial, acabámos em primeiro. Vamos para os oitavos com grande ambição. A minha estreia? Não interessa muito. O desempenho da equipa não foi bom. Agora temos de dar a volta por cima e preparar o próximo jogo.»