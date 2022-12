Cristiano Ronaldo voltou a recorrer às redes sociais esta sexta-feira, desta vez para agradecer o «apoio incrível» dos adeptos à Seleção Nacional no Qatar.

«Há um Mundial que Portugal já ganhou: o dos adeptos! Incrível o apoio e o carinho que temos sentido de tantos portugueses (e não só!) aqui no Qatar, tão longe da nossa pátria. Continuem a apoiar nos bons e nos maus momentos, tudo faremos para retribuir com vitórias! Força, Portugal», escreveu o internacional na conta pessoal do Instagram.