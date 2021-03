O selecionador de futebol da Sérvia, Dragan Stojkovic, elogiou esta sexta-feira a mescla entre juventude e experiência da seleção de Portugal, a qual espera poder vencer no duelo de sábado, da segunda jornada do grupo A de qualificação para o Mundial 2022.

«Para muitos, Portugal é a melhor seleção do mundo. É o atual campeão da Europa, tem uma combinação perfeita entre juventude e experiência, no aspeto individual e coletivo. É verdade que perdemos os últimos dois jogos aqui [em Belgrado], mas vamos fazer de tudo para ganhar», disse o selecionador da Sérvia, na videoconferência de antevisão.

Stojkovic, que assumiu a seleção a 3 de março e tem neste o segundo jogo ao comando da equipa, considera que este não é um «jogo crucial» porque todos os outros são «igualmente importantes».

«Não acho que o jogo seja crucial, todos os jogos do apuramento são igualmente importantes. Arrancámos bem com a Irlanda, foi difícil e, sim, foi muito importante o arranque positivo. Agora, só pensamos em Portugal, é um novo jogo e uma nova oportunidade», apontou.

Stojkovic avançou ainda que «a equipa titular no sábado será diferente daquela que jogou com a Irlanda» e disse também acreditar em mudanças no onze apresentado por Fernando Santos.

O Sérvia-Portugal joga-se a partir das 19h45 de sábado (20h45 hora local), no Estádio Rajko Mitic, casa do Estrela Vermelha, em Belgrado.

Como jogou a Sérvia contra a Irlanda (3x4x3):

Marko Dmitrovic; Strahinja Pavlovic, Stefan Mitrovic, Nikola Milenkovic; Filip Mladenovic (Filip Kostic, 46’), Uros Racic (Aleksandar Mitrovic, 63’), Sasa Lukic, Milan Gajic; Filip Djuricic (Nemanja Maksimovic, 63’), Dusan Tadic (Nemanja Gudelj, 78’), Dusan Vlahovic (Luka Jovic, 82’).