Os 24 jogadores que estão ao serviço da seleção nacional A realizaram, na manhã desta quinta-feira, em Turim, o primeiro treino após a vitória sobre o Azerbaijão (1-0), jogo que marcou o início da qualificação para o Mundial 2022 a disputar no Qatar.

Em nota oficial, a Federação refere que «os convocados dividiram-se entre o treino no relvado e o trabalho de recuperação no ginásio para os titulares do encontro frente ao Azerbaijão», que no caso foram Anthony Lopes, João Cancelo, Domingos Duarte, Rúben Dias, Nuno Mendes, Rúben Neves, Bernardo Silva, João Moutinho, Pedro Neto, André Silva e Cristiano Ronaldo.

A comitiva lusa parte na tarde desta quinta-feira para a capital da Sérvia, Belgrado, pelas 17h30, onde amanhã, também às 17h30 (hora local, 16h30 em Portugal), realiza o treino no Estádio Rajko Mitic, casa do Estrela Vermelha, palco do jogo. Antes, às 16h45 (15h45 em Portugal), o selecionador Fernando Santos e um jogador fazem a antevisão do jogo marcado para as 19h45 de sábado.

Depois do encontro com os sérvios, Portugal joga ainda no Luxemburgo, na próxima terça-feira, dia 30.