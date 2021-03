O futebolista João Félix assumiu, esta quinta-feira, que Portugal pode ter uma possível vantagem no jogo contra a Sérvia, no sábado, num encontro que espera «mais aberto» do que o de quarta-feira, o da vitória por 1-0 ante o Azerbaijão, no início da qualificação para o Mundial 2022.

«A Sérvia, sendo uma boa equipa e com bons jogadores, acaba sempre por abrir-se mais um bocadinho e isso pode ser mais vantajoso para nós», afirmou o jogador do Atlético de Madrid, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«Vai ser um jogo completamente diferente do Azerbaijão, mas esperamos sair com a vitória», afirmou João Félix, que apontou que a seleção lusa terá de estar preparada «para passar mais tempo sem bola e defender de forma mais agressiva».

Na primeira jornada, na última noite, os sérvios receberam e venceram a República da Irlanda, por 3-2.

Portugal realizou esta manhã, em Turim, o primeiro treino com vista ao jogo de Belgrado. Os titulares do encontro com a nação azeri fizeram recuperação no ginásio.

Esta tarde, a comitiva lusa parte para a capital da Sérvia pelas 17h30 (16h30 em Portugal).

O Sérvia-Portugal joga-se a partir das 19h45 de sábado, em jogo do grupo A de qualificação.