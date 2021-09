Canadá e Estados Unidos empataram na madrugada desta segunda-feira a um golo, na segunda jornada da segunda fase de grupos de qualificação da CONCACAF para o Mundial 2022, num jogo em que o médio do Paços de Ferreira, Stephen Eustáquio, foi titular e jogou os 90 minutos pelos canadianos.

Os golos surgiram na segunda parte, com Brenden Aaronson a dar vantagem aos norte-americanos em Nashville, ao minuto 55. O golo do empate surgiu por Cyle Larin, avançado do Besiktas – adversário do Sporting na Liga dos Campeões – aos 62 minutos.

O Canadá de Eustáquio somou um ponto ante um adversário claramente direto na luta pelo apuramento e ambas as formações têm dois pontos, no terceiro e quarto lugares. Igual pontuação têm Honduras e El Salvador. O México lidera com seis pontos, o Panamá é segundo com quatro e, na cauda da tabela, a Costa Rica é sétima com um ponto e a Jamaica está no oitavo e último lugar, ainda sem pontos.

Num dos outros jogos da jornada, numa exibição discreta do portista Jesús Corona, o México venceu a Costa Rica.