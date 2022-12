Rúben Dias é um dos cinco jogadores de Portugal que já viu um cartão amarelo no Campeonato do Mundo e, portanto, está em risco de falhar um eventual jogo nos quartos de final, se voltar a ser punido disciplinarmente frente à Suíça. Uma condicionante que o central, pela posição em que joga, já diz estar habituado, embora assuma que, nesta altura, ninguém quer ficar de fora.

«A nível pessoal, acho que é uma questão de, como estamos habituados a jogar nesta posição e daquilo que é o tipo de jogo, é um contexto que ninguém quer ficar de fora. Mas se tivermos de ficar por um amarelo correto, assim o farei», começou por dizer.

A melhor solução, defende Rúben Dias, é nem pensar no assunto. «Ao final do dia, trata-se de uma questão de não pensar sobre o assunto. É óbvio que é algo que está nas nossas cabeças, sobretudo para os que têm um amarelo, mas faz parte do jogo. Em qualquer outra circunstância, levar um amarelo não é situação ideal, mas é preciso manter o foco. Com o tipo de jogadores que temos, inteligentes e bem conscientes do que o momento transporta. Acho que é esse o caminho», acrescentou ainda.

Além de Rúben Dias, também estão em risco Danilo Pereira, Rúben Neves, Bruno Fernandes e João Félix.

Saiba quando é que os jogadores «limpam» os cartões