O selecionador da equipa feminina de Portugal, Francisco Neto, quer equilíbrio e concentração para evitar surpresas ante Israel, na quinta-feira, no jogo de qualificação para o Mundial 2023.

«Acredito que será um jogo de domínio de Portugal à procura do golo, mas, sem dúvida, temos de estar sempre equilibrados e concentrados para, no momento de perda, não sermos apanhados desorganizados», apontou o selecionador, que vai cumprir o seu jogo 100 no comando técnico da equipa portuguesa, na antevisão feita esta quarta-feira, falando de um adversário com «uma equipa aguerrida, muito disponível».

Israel ainda não venceu nesta fase de qualificação e em casa foi goleado por Portugal (4-0). Está em processo de mudança no cargo de selecionador e Francisco Neto prevê ligeiras alterações ao seu modelo habitual.

Portugal recebe Israel às 18 horas de quinta-feira, em Portimão. Nesta altura, ocupa o segundo lugar do grupo H da fase de qualificação europeia, com dez pontos em quatro jogos, a dois da líder Alemanha, seguindo-se Turquia (quatro), Sérvia (três), Israel (zero) e Bulgária (zero), estas quatro com menos um jogo.