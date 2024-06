Com o apuramento garantido, Paulo Bento, treinador dos Emirados Árabes Unidos, empatou esta terça-feira, com o Bahrain, por 1-1.

A equipa orientada pelo técnico português quebrou um ciclo de vitórias consecutivas, mas fechou o Grupo H em primeiro lugar, com 16 pontos, seguido do próprio Bahrain, com 11, que também garantiu a presença na próxima fase de apuramento

Relativamente ao jogo, os EAU viram-se a perder logo aos quatro minutos, golo de Madhi Hasan, mas o empate surgiu logo de seguida, aos 10 minutos, com Sultan Adil a aparecer.

Outro treinador português em destaque foi Rui Bento, que segue para a próxima fase com o Kuwait, depois de vencer o Afeganistão, por 1-0, e garantir a passagem em segundo lugar. O Qatar foi o líder do grupo, com 16 pontos, mais nove que o segundo.

No geral, seguem também para a próxima fase da qualificação asiática as seguintes seleções: Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Omã, Quirguistão, Irão, Uzbequistão, Iraque, Indonésia, Jordânia, Arábia Saudita, Austrália e Palestina.

Outro resultados da qualificação asiática: