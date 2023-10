Em conjunto com Espanha e Marrocos, Portugal vai organizar o Mundial 2030, informou, esta quarta-feira, a FIFA. Depois da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), também o primeiro-ministro, António Costa, reagiu à notícia.



«É com grande alegria que recebemos a notícia de que o Mundial de Futebol 2030 será organizado em conjunto por Portugal, Espanha e Marrocos. Felicitamos a Federação Portuguesa de Futebol pelo empenho e trabalho desenvolvido. Congratulamo-nos com esta parceria com Espanha e Marrocos, na certeza de que será mais uma demonstração de que temos capacidade e provas dadas na organização de grandes eventos. Será, seguramente um Mundial de enorme sucesso», escreveu o chefe de Governo, na rede social «X».



Lembre-se que a competição vai ter um total de 48 seleções, 104 jogos e vai passar por três continentes.