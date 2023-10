A FIFA revelou esta sexta-feira mais algumas informações relativamente ao Mundial 2030, que Portugal organiza em parceria com Espanha e Marrocos, e que passa por três continentes: Uruguai, Argentina e Paraguai também acolherão um jogo cada qual.

Antes de mais, e como seria de esperar, os seis países que vão receber jogos da competição estão automaticamente apurados para a fase final, que como já foi revelado vai ter 42 seleções.

Como também já tinha sido dito, Portugal, Espanha e Marrocos ficam com 101 jogos da fase final, enquanto Uruguai, Argentina e Paraguai recebem um jogo cada, perfazendo um total de 104 partidas. O jogo de abertura é no Uruguai e cada país sul-americano recebe o primeiro jogo da respetiva seleção: ou seja, Uruguai, Argentina e Paraguai fazem primeiro jogo em casa.

Mas vamos por partes. Seguindo o exemplo da FIFA, o Maisfutebol esquematiza as informações reveladas esta sexta-feira numa sequência de perguntas e respostas.

Quando começa e quando acaba o Mundial 2030?

Segundo a FIFA revelou esta sexta-feira, o Mundial 2030 vai começar a 8 de junho e vai terminar a 21 de julho. Prolongar-se-á, portanto, por um mês e meio: exatamente 45 dias.

«Sábado e domingo, 8 e 9 de junho de 2030 decorre a cerimónia de comemoração do centenário e primeiros jogos de Uruguai em Montevideu, Argentina em casa e Paraguai em casa», revelou a FIFA. «Domingo, 21 de julho de 2030 é a final do Mundial FIFA 2030.»

Desta forma, fica claro que o Mundial arranca com a cerimónia de comemoração do centenário, no dia 8 de julho, e que Uruguai, Argentina e Paraguai jogam em casa a 8 de julho (presumivelmente apenas o Uruguai) e a 9 de julho (a Argentina e o Paraguai).

Como será a logística dos jogos na América do Sul?

A FIFA garante que as seis seleções que tiverem de fazer os primeiros três jogos na América do Sul, neste Mundial 2030 fora do comum, vão ser contempladas com dias extra de descanso.

«O calendário de jogos do Campeonato do Mundo FIFA 2030 será adaptado exclusivamente para proporcionar dias adicionais e adequados entre jogos para que as equipas envolvidas nas partidas englobadas na Comemoração do Centenário viajem, descansem, se adaptem e se preparem», garante a FIFA.

«O cronograma pretendido dará aproximadamente 11 a 12 dias para viagens e descanso antes do segundo jogo às seis equipas que jogam na América do Sul.»

Ora assim sendo, e depois de fazerem o primeiro jogo a 8 ou 9 de julho, o Uruguai, Argentina, Paraguai e respetivos adversários da partida inaugural só voltam a entrar em competição na sexta ou sábado, dias 21 ou 22 de junho. O que significa no mínimo 13 dias depois.

Quando é que as restantes seleções entram em campo?

Segundo o cronograma da FIFA, há um hiato de quatro dias sem jogos, entre 9 de junho (data da última partida na América do Sul) e o dia 13 de junho (data do primeiro jogo na Europa).

Desta forma, fica claro que haverá duas cerimónias iniciais no Mundial 2030: a cerimónia de comemoração do centenário, a 8 de junho, em Montevideu, e a cerimónia de abertura propriamente dita, que ainda não se sabe onde será, mas tudo aponta para Espanha. Esta cerimónia de abertura propriamente dita decorrerá, portanto, a 13 de junho.

«Quinta e sexta-feira, 13 e 14 de junho de 2030, decorrerão a cerimónia de abertura e o(s) jogo(s) de abertura do Campeonato do Mundo FIFA 2030», informa.

E como será com as outras equipas do grupo de Uruguai, Argentina e Paraguai?

A FIFA não quer que as equipas do grupo de Uruguai, Argentina e Paraguai que não viajem à América do Sul sejam beneficiadas em relação às restantes. Nesse sentido, os jogos destes grupos que não forem na América do Sul terão de acontecer a 15 e 16 de junho.

«Sexta e sábado, 21 e 22 de junho de 2030 serão as segundas partidas de todas as seleções dos grupos do Uruguai, Argentina e Paraguai», informa a FIFA.

O que significa que as seleções que fizerem o primeiro jogo na América do Sul terão no mínimo 12 dias de descanso, enquanto as que fizerem o primeiro jogo no hemisfério no norte terão no mínimo cinco dias de descanso.

A FIFA garante ainda que «os ajustes necessários ao calendário de jogos serão alcançados no âmbito do calendário internacional de jogos existente» e que «serão aplicadas neste Mundial 2030 as mesmas exceções do Mundial 2026 ao período total de descanso para os jogadores que competirem nas finais das competições de clubes».

Porque vai haver jogos na Argentina e no Paraguai?

A FIFA garante que o plano do Mundial 2030 foi desenhado em resposta às candidaturas apresentadas: a UEFA e a CAF propuseram a organização conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos, enquanto na América do Sul a CONMEBOL propôs Uruguai, Argentina e Paraguai para receberem alguns jogos em celebração do centenário do primeiro Mundial da FIFA.

«O jogo do centenário será disputado em Montevideu, no Uruguai, em conjunto com a cerimónia de celebração do centenário, em reconhecimento do papel do Uruguai como anfitrião e vencedor da edição de 1930 do Mundial», garante a FIFA.

«Um jogo vai ser disputado na Argentina em reconhecimento do papel da Argentina como finalista e vice-campeã da edição de 1930. E um jogo será disputado no Paraguai em reconhecimento do papel do Paraguai como sede da CONMEBOL, a primeira e única confederação existente na altura da edição do Mundial de 1930.»

Quando será confirmado este programa de organização do Mundial 2030?

Apesar de já estar confirmado pela FIFA, que tomou esta decisão através do Conselho de FIFA - formado por Gianni Infantino e por representantes das seis confederações continentais, entre eles Alexander Ceferín, em representação da UEFA -, este esquema de organização do Mundial 2030 só será oficialmente confirmado no último trimestre de 2024, quando for votado pelo Congresso da FIFA, composto por todas as 211 associações membros.