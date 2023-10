Roberto Martínez destacou a atribuição da organização do Mundial20230 a Portugal, Espanha e Marrocos, como «uma grande notícia», deixando a convicção que a competição da FIFA vai deixar um «legado único para o futebol português.

Roberto Martínez começou por dizer, em tom de brincadeira, que não sabe se ainda será selecionador de Portugal em 2030. «Gostaria que isso acontecesse porque ia ter uma fase de apuramento muito fácil», atirou.

Mais a sério, o selecionador fala numa «grande alegria». «Acredito que o futebol é uma oportunidade para inspirar, uma oportunidade para marcar um país. Vocês já têm a experiência do Euro2024, acho que para Portugal ter o primeiro Mundial da história é o resultado do trabalho da federação, da candidatura e uma alegria muito grande para o povo português. Vai deixar um legado único para o futebol português», destacou.

O selecionador dirigiu-se depois para os ais jovens, recordando o que sentiu quando a Espanha recebeu o Campeonato do Mundo, em 1982. «A partir de agora, o sonho dos miúdos e das miúdas de doze ou treze anos é de jogar um Mundial em casa. É essa razão por que trabalhamos no futebol. Lembro-me do Mundial de Espanha, em 1982, com o naranjito [a mascote]. A minha ideia de jogar no Mundial começou nas ruas da minha cidade. É uma inspiração para o nosso povo. É uma grande, grande notícia», acrescentou.