Jurgen Klopp não está seguro que os adeptos do Flamengo vão conseguir ver a final do Mundial de Clubes, que se realiza neste sábado, em Doha.

O treinador alemão do Liverpool falou sobre as festas que tem visto de adeptos brasileiros na capital do Qatar e deixou a ideia de que talvez eles não aguentem… tanta festa.

«Perto do nosso hotel, todas as noites tem havido festas de adeptos do Flamengo. São cerca de 500 adeptos e são bastante loucos a fazer festas. Por isso, não tenho a certeza que eles estejam em condições para ver o jogo, mas talvez consigam», disse entre risos, arrancando também gargalhadas aos jornalistas.