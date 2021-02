Após a conquista do sexto troféu relativo a 2020, Robert Lewandowski afirmou que a atual equipa do Bayern Munique vai «ser recordada por muito tempo».

«Conseguir seis troféus seguidos é algo muito especial. Acho que é um dos maiores feitos que se pode alcançar no futebol. A nossa equipa vai ser recordada por muito tempo», disse o avançado polaco eleito melhor jogador do Mundial de Clubes.



Com o triunfo ante o Tigres, o emblema bávaro chegou ao sexto título relativo ao ano anterior juntando-o aos da Champions, Supertaça Europeia, Bundesliga, Taça da Alemanha e Supertaça alemã.

Por sua vez, Flick preferiu destacar a «entrega e a força dos jogadores» que jogaram «nos limites», rotulando como «fantástico» o desempenho da sua equipa.

Do outro lado, Carlos Salcedo, defesa do Tigres, deixou um desejo para o futuro. «Espero que tenhamos nova oportunidade de jogar contra o Bayern», referiu.

Lembre-se que o Bayern Munique conquistou esta quinta-feira a edição 2020 do Mundial de clubes de futebol, adiada para 2021 devido à pandemia da covid-19, ao bater na final o Tigres por 1-0.